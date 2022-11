Pingwin - nowe szczegóły serialowego spin-offu Batmana. Wielka rola Sofii Falcone i kolejne postacie

Warner Bros.

Wiemy już, że serial Pingwin, który docelowo zadebiutuje na platformie HBO Max (tudzież jej następczyni), będzie spin-offem tegorocznego filmu Batman w reżyserii Matta Reevesa. Produkcja ma być złożona z 8 odcinków, a jej akcja rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami ukazanymi w ekranowej opowieści z Robertem Pattinsonem w tytułowej roli i jej kontynuacją. Serwis The Illuminerdi przedstawił teraz nowe szczegóły na temat nadchodzącego projektu.

Zgodnie z doniesieniami portalu w serialu The Penguin niezwykle ważną rolę odegra Sofia Falcone (w jej rolę wcieli się Cristin Milioti), córka zabitego już Carmine'a. Po blisko dekadzie ma ona wyjść na wolność z Azylu Arkham, gdzie uwięził ją sam Oswald Cobblepot. Pałająca żądzą zemsty kobieta zamieni się w bezwzględną, pozbawioną skrupułów antagonistkę, której kolejne ruchy są trudne do przewidzenia. The Illuminerdi potwierdza, że Sofia będzie siostrą Seliny Kyle aka Catwoman.

Na główną arenę wydarzeń wkroczy także Alberto Falcone, opisany jako:

Nałogowiec walczący z własnymi demonami, co niezwykle utrudnia jego nowe zadanie - stanie na czele mafijnej rodziny Falcone. Nie jest on przygotowany do nowej roli w Gotham.

W serialu mają pojawić się również znani z komiksów Milos Grapa, consigliere rodziny Falcone, i Johnny Viti - sprawiający mnóstwo problemów kuzyn.

Warto przypomnieć, że w komiksowej rzeczywistości DC Sofia Falcone została morderczynią działającą pod pseudonimem "The Hangman".

Data premiery serialu The Penguin nie została jeszcze ustalona.