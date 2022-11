Pingwin - w spin-offie filmu Batman może pojawić się postać związana z Jokerem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Z poprzednich informacji podanych przez Sarę Aubrey, szefową ds. treści oryginalnych HBO Max wiemy, że serial Pingwin będzie liczyć 8 odcinków i będzie skupiać się na Gotham z poziomu ulicy. Mamy zobaczyć, jak Pingwin (Colin Farrell) spełnia swoje ambicje i pokazuje, jak wybitnym jest strategiem. Tym samym będzie walczyć o dominację w świecie przestępczym w Gotham.

Dokładne szczegóły fabularne trzymane są w tajemnicy, ale pojawiła się nowa plotka wskazująca na pojawienie się w serialu postaci związanej w komiksach z Jokerem. Jak wiemy, Joker istnieje w świecie Matta Reevesa i wciela się w niego Barry Keoghan. Czy jest też szansa, że mógłby pojawić się w serialu?

The Illuminerdi donosi, że poszukiwany jest obecnie aktor do odegrania roli Mike'a Stone'a z komiksów DC. Jest to postać, która pojawiła się w jednym komiksie Arkham Manor: Endgame z 2015 roku. Historia skupia się po części na bohaterze, który opowiada o swojej pracy w Arkham. Wspomina, że był sługą Pingwina, ale został zresocjalizowany i zatrudniony jako strażnik w Arkahm. Podczas swojego pobytu tam, próbował udaremnić między innymi przewrót sprowokowany przez Jokera. Być może zatem w serialu zobaczymy Stone'a jako jednego z jego popleczników, ale potem podąży drogą z komiksów i trafi do Azylu Arkham. Informacje te należy jednak traktować jako plotkę.

Mike Stone w DC

Lauren LeFranc jest showrunnerką, a Craig Zobel, znany z Mare of Easttown stanie za kamerą. Cristin Milioti wcieli się w Sofię Falcone, która walczy z Pingwinem o kontrolę nad miastem. W 2023 mają rozpocząć się zdjęcia.