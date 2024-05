Pinokio założy skórę ofiary, bo chce być "prawdziwym chłopcem". Szczegóły horroru z Puchatkowersum

Altitude Film/CBR

Puchatkowersum, franczyza zapoczątkowana przez zeszłoroczny film Puchatek: Krew i miód, szykuje dla nas mocne uderzenia - naprawdę mocne i przy okazji makabryczne. Jak donosi serwis Variety, w trakcie festiwalu w Cannes omawiano kwestię jednej z kolejnych odsłon serii, slashera Pinokio. Wygląda na to, że tytułowy bohater będzie miał fundamentalne marzenie: poczuć się jak "prawdziwy chłopiec". By je zrealizować, w jednej ze scen założy na siebie skórę swojej ofiary...

Reżyserem nadchodzącej produkcji jest Rhys Frake-Waterfield, twórca Krwi i miodu. Już niebawem będzie on sprawował pieczę nad castingiem do roli Geppetto. Co z samym Pinokiem? No cóż, twórcy chcą postawić na efekty praktyczne - protagonista zostanie więc pokazany jako animatroniczna lalka. Za jej ożywienie na ekranie odpowiada Todd Masters, który takiego samego zadania podjął się z Chucky w filmie Laleczka z 2019 roku. W pracach nad efektami praktycznymi pomoże również firma Prosthetics Studio, która ma na swoim koncie dzieła z serii Harry Potter i Gwiezdne Wojny.

Prace na planie powinny ruszyć we wrześniu. Spodziewany okres premiery produkcji to styczeń przyszłego roku.

Jak mówi sam Frake-Waterfield:

To będzie niezwykłe i wyjątkowe przedstawienie tej postaci w kategorii R. Film zawiera dużą liczbę zabójstw, obala materiał źródłowy, na ekranie pojawi się też mnóstwo krwi. Zamierzam powitać Pinokia w Puchatkowersum z hukiem.

Przypomnijmy, że poza Pinokiem w Puchatkowersum już niebawem pojawią się Bambi, Dzwoneczek, Piotruś Pan, Tygrysek, Szalony Kapelusznik i Śpiąca Królewna.

