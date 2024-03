Poohniverse - ta grupa to Avengers horroów. Puchatek, Piotruś Pan, Bambi, Pinokio i inni będą zabijać razem

fot. materiały prasowe

Marvel miał Avengers w MCU, nowe budowane uniwersum postaci z bajek w klimacie horroru ma swoją supergrupę psychopatów i potworów, którą zobaczymy razem na ekranie. Opublikowano pierwszy oficjalny plakat kinowego wydarzenia zwanego Poohniverse: Monsters Assemble.

Poohniverse: Monsters Assemble - szczegóły

Projekt jest planowany na 2025 roku. Wszystkie postacie z klasycznych bajek, które pojawią się na ekranie w szalonej, krwawej i horrorowej wersji są dostępne w domenie publicznej. Oznacza to, że twórcy mogą je wykorzystywać na ekranie, zmieniając je według swojej wizji.

Puchatek będzie centralną postacią, a zabijać będzie ramię w ramie z takimi potworami jak Bambi, Dzwoneczek, Pinokio, Piotruś Pan, Tygrysek, Prosiaczek, Szalony kapelusznik i Śpiąca królewna. Wszystkich widzimy w nowej wizji na plakacie opublikowanym przez Variety. Dobrze widzicie - Puchatek ze swoją maczetą jedzie na grzbiecie Bambi z piekła rodem!



- Jako fani horrorów, chcemy zobaczyć grupę złoczyńców w stylu Avengers. W osobistej wizji chciałbym Freddy'ego Kruegera, Jasona, Michaela Myersa z Halloween i mordercę z Krzyku. To oczywiście nigdy się nie wydarzy, ale możemy zrobić coś podobnego na swój sposób i stąd pojawił się pomysł na film - mówi producent, Scott Chambers.

Wiele postaci, które mają się pojawić w Poohniverse w 2025 roku, najpierw zobaczymy w solowych filmach o ich historii. Na 2024 rok zapowiedziane zostały Bambi: The Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare oraz Pinocchio Unstrung. Do tej grupy zaliczają się wspomniany film, który to rozpoczął oraz Puchatek: Krew i miód 2, który ma premierę jeszcze w 2024 roku. Ta ostatnia produkcja ma mieć różne easter eggi, budujące powiązania doprowadzające do Poohniverse.

Poohniverse - o czym film?

Grupa potworów połączy siły, aby razem dorwać tych, co ocaleli z ich poprzednich masakr. W składzie nie będzie spokoju, harmonii i kompromisu, więc może dojść do rzezi wewnątrz grupy. Tak obiecuje twórca, który dodaje, że dojdzie do epickich walk pomiędzy samymi potworami, bo nie będą mogli się za bardzo dogadać.

Scott Chambers powróci jako Christopher Robin. W obsadzie na ten moment są też Megan Plactio jako Wendy Darling, Roxanne McKee jako Xana i Lewis Santer w roli Tygryska. Kolejne ogłoszenia wkrótce.

Wszystko wychodzi od horroru Puchatek: Krew i miód, który to rozpoczął. Film był fenomenem, którego nikt nie oczekiwał w 2023 roku. Jest to jednak produkcja mikrobudżetowa, która kosztowała szacowane od 50 tysięcy dolarów do maksymalnie 100 tysięcy dolarów. Twórcy więc nie mieli środków, by stworzyć coś, czego widzowie w kinach na świecie oczekują. Być może teraz, gdy w sequelu i kolejnych tytułach mają lepsze środki, tym razem nie zostaną uznani za najgorszy film roku? Przekonamy się niedługo.