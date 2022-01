Wysoka dziewczyna 2 - zwiastun filmu Netflixa. Będzie musical i trójkąt

Fot. Netflix

Wysoka dziewczyna to film, w którym mogliśmy zobaczyć historię licealistki, przełamującej swoje kompleksy. Netflix opublikował zwiastun drugiej części. Tym razem Jodi dostała główną rolę w szkolnym musicalu i na pierwszy rzut oka wszystko wreszcie zaczyna układać się dla niej idealnie. Ma wymarzonego chłopaka, przyjaciół i upragnioną pewność siebie. Jednak to nowe wyzwanie, a także świeżo nawiązane znajomości, mogą poddać próbie wszystko, co zbudowała do tej pory. Zobaczcie sami.

Wysoka dziewczyna 2 - oficjalny zwiastun

W zwiastunie możemy zobaczyć, że Jodi zaczyna mieć problemy w związku. Ich źródłem może być nowa znajomość z kolegą, z którym gra w musicalu, Tommym Torresem.

Wysoka dziewczyna 2 - kiedy premiera?

Reżyserią filmu zajmuje się Emily Ting, a w głównej roli po raz kolejny zobaczymy Avę Michelle. W obsadzie są także Sabrina Carpenter jako Harper, Angela Kinsey jako Helaine, Jan Luis Castellanos jako Tommy Torres i Steve Zahn jako Richie.

Wysoka dziewczyna 2

Wysoka dziewczyna 2 - premiera w Polsce 11 lutego tylko na Netflix.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.