Piosenka Rhythm Nation wysyła złe wibracje. Złe dla twardych dysków

fot. zrzut ekranu YouTube/Janet Jackson

Jak donosi The Register, ta niezwykła historia pochodzi z devbloga Microsoftu autorstwa Raymonda Chena. Napisał on, że kolega podzielił się z nim historią z czasów wsparcia produktowego dla Windows XP mówiącą o tym, że utwór Jackson uszkadzał niektóre modele laptopów, gdy był odtwarzany na nich lub w ich pobliżu.

Odkryto, że efekt można było powtórzyć na innych laptopach wielu producentów, z których wszystkie miały wspólną cechę – ten sam dysk twardy o prędkości obrotowej 5400 rpm. Na szczęście zjawisko, choć ciekawe, raczej nie stanowi już zagrożenia, bo modele te były produkowane około 2005 roku, czyli 16 lat po tym, jak Rhythm Nation nie zdołało zdobyć szczytu listy przebojów Billboard Hot 100, ale album, z którego utwór pochodzi stał się sześciokrotną platynową płytą.

Problem polegał na tym, że piosenka zawiera jedną z naturalnych częstotliwości rezonansowych dla tego konkretnego modelu dysku twardego. Powodowała ona, że talerze wpadały w wibracje i stykały się z głowicą dysku, co skutkowało awarią.

fot. pixabay.com

Producenci laptopów zajęli się problemem, dodając niestandardowy filtr, który wykrywał i usuwał częstotliwości podczas odtwarzania dźwięku. Oczywiście nadal jednak można było doprowadzić do uszkodzenia dysku odtwarzając Rhythm Nation z innego źródła niż głośniki laptopa. Rosnąca popularność dysków twardych o prędkości obrotowej 7200 rpm w laptopach i malejąca popularność piosenki Jackson prawdopodobnie sprawiły, że problem rozwiązał się sam. Ale mógł wrócić, bo oficjalny teledysk ma blisko 29 milionów odsłon na YouTube od czasu wrzucenia go do sieci około 13 lat temu.

Niemniej jednak, 17 sierpnia tego roku zagrożenie zostało dodane do rejestru Common Vulnerabilities and Exposures przez The Mitre Corporation i zostało potwierdzone przez producenta zabezpieczeń Tenable. Wpisane na listę pod numerem CVE-2022-38392, zostało opisane tak: „pewien dysk twardy 5400 RPM OEM, dostarczany z laptopami około 2005 roku, umożliwia będącym w pobliżu napastnikom spowodowanie odmowy usługi (nieprawidłowe działanie urządzenia i awaria systemu) poprzez atak o częstotliwości rezonansowej za pomocą sygnału audio z teledysku Rhythm Nation.”

Na wszelki wypadek nie puszczajcie więc tej piosenki koło laptopów z połowy lat 2000.