Świąteczny plakat z filmu Fantastyczna Czwórka. Co pokazuje?

Marvel

Reklama

Fantastyczna Czwórka, w której w głównych rolach występują Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach, zadebiutuje na dużych ekranach kin latem 2025 roku. Na razie Marvel Studios sporadycznie dzieli się materiałami promocyjnymi z tego filmu wyreżyserowanego przez Matta Shakmana. Ale z okazji Świąt Bożego Narodzenia udostępniło nowy plakat. Widać na nim niebieską bombkę z numerem 4.

W podpisie grafiki możemy przeczytać: Jeszcze jedna ozdoba, która sprawi, że nasze drzewko będzie Fantastyczne. A na samym plakacie pisze: Wesołych świąt. Od naszej rodziny dla waszej. Zobaczcie poniżej.

ROZWIŃ ▼

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znajdują się Paul Walter Hauser, John Malkovich i Natasha Lyonne. Za scenariusz odpowiadają Josh Friedman, Jeff Kaplan Peter Cameron oraz Eric Pearson.

Fantastyczna Czwórka - oficjalny opis fabuły

Osadzony w realiach tętniącego życiem, inspirowanego latami 60., retrofuturystycznego świata, film Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki przedstawi Pierwszą Rodzinę Marvela, w skład której wchodzą Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Niewidzialna Kobieta, Johnny Storm/Ludzka Pochodnia i Ben Grimm/Stwór - staną oni przed najtrudniejszym z dotychczasowych wyzwań. Zmuszeni do balansowania pomiędzy rolą bohaterów a siłą więzi rodzinnych, muszą bronić Ziemi przed żarłocznym, kosmicznym bogiem o imieniu Galactus (Ralph Ineson) i jego tajemniczą herold, Silver Surfer (Julia Garner). A gdyby cały plan Galactusa, by pożreć całą planetę i wszystkich jej mieszkańców, nie był wystarczająco zły, nagle stanie się on w dodatku bardzo osobisty.

Fantastyczna Czwórka - premiera 25 lipca 2025 roku.

Najwięksi wrogowie Fantastycznej czwórki - ranking