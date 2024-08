Ten Piotruś Pan to psychopata niszczący dzieciństwo! Krwawy zwiastun horroru z Puchatkowersum

Fot. Materiały prasowe

To nie jest Piotruś Pan, którego widzowie znają z familijnych produkcji, na czele z animacją Disneya. W filmie Peter Pan's Neverland Nightmare jest to szalony psychopata, który brutalnie zabija przeciwników i porywa dzieci do Nibylandii. Tak wygląda nowy horror z Puchatkowersum, czyli uniwersum horrorów, które rozpoczęło się wraz z filmem Puchatek: Krew i miód. Twórcy mogą wykorzystać postać Piotrusia Pana, związane z nimi szczegóły na czele z Nibylandią oraz innych bohaterów, bo jest to część domeny publicznej.

Peter Pan's Neverland Nightmare - zwiastun dla dorosłych

W trailerze krwawe sceny przemocy. Tylko dla dorosłych.

Peter Pan: Neverland Nightmare

Peter Pan's Neverland Nightmare - o czym jest film?

Historia skupia się na Wendy Darling, która próbuje uratować swojego brata Michaela ze szponów psychopatycznego Piotrusia Pana. Po drodze poznaje Dzwoneczka, która jest uzależnioną od heroiny kobietą, wierzącą, że jest to magiczny pył.

Twórca zapowiada, że jest to film o wiele mroczniejszy niż obie części przygód Puchatka. O Piotrusiu Panu mówi, że jest to okrutny manipulator z pokręconą psychiką.

Premiera jeszcze w 2024 roku w kinach.