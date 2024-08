Nie Sauron, nie Balrog. Najpotężniejsza postaci z uniwersum Władca Pierścieni wg widzów

fot. materiały prasowe

Reklama

Niesamowicie rozbudowane uniwersum J.R.R. Tolkiena to niezaprzeczalnie ponadczasowy majstersztyk. Bezmiar mitów, legend, a przy tym dom dla nieprawdopodobnych stworzeń, które niosą ze sobą własne, oryginalne historie. Śródziemie to ojczyzna bardzo odmiennych istot – poza ludźmi tereny te zamieszkiwały fantastyczne rasy w tym elfy, krasnoludy, czarodzieje, hobbici i wiele innych mitycznych stworów. Wśród nich wyłoniły się potężne jednostki, które w całej serii przeprowadziły masę epickich pojedynków na śmierć i życie. Legendarni bohaterowie, okrutni Balrogowie, smoki i postacie parające się magią – oni wszyscy zasługują na miano najpotężniejszych stworzeń Śródziemia.

Wyobrażając sobie pełną ognia, ostateczną bitwę między najsilniejszymi bohaterami ikonicznego uniwersum Władcy Pierścieni i Hobbita, kogo można by wytypować na zwycięzcę? Pytanie nie należy do najłatwiejszych i z pewnością potrzeba chwili namysłu, by w ogóle stworzyć zestawienie potencjalnych faworytów. Tym zajęli się użytkownicy Rankera, wierni fani tolkienowskich opowieści, stawiając wszystko na tego, który wielu z Was może zaskoczyć.

W rankingu celowo zostali pominięci wszechmocni Valarowie, najwyższe bóstwo Eru Ilúvatara, a także kilka innych postaci z Silmarillionu.

Jesteśmy ciekawi Waszych reakcji. Kto według Was powinien otrzymać pochlebny tytuł najpotężniejszego bohatera w Śródziemiu?

Władca Pierćcieni - najpotężniejsze postaci wg widzów

28. Éowyn

Najpotężniejsze postaci Śródziemia wg redakcji naEKRANIE.pl

Jeśli zapoznaliście się już z głosami fanów, zerknijcie na ranking stworzony przez redakcję naEKRANIE.pl.

24. Thorondor - Król Wielkich Orłów. Największy, jaki kiedykolwiek żył na obszarze Ardy (rozpiętość skrzydeł - 180 stóp). Cięzko zliczyć, ile razy wspomagał choćby Noldorów. Ranił Morgotha, brał udział w Wojnie Gniewu przeciw niemu (było to ostateczne starcie, które wygrali Valarowie).

Władca Pierścieni - najpotężniejsze istoty z III ery