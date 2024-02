Piotruś Pan - szczegóły i szkic z horroru. Porywacz dzieci, uzależnienie od heroiny i mroczne rzeczy

fot. Disney

Jak donosi BloodyDisgusting, poznali szczegóły komediowego horroru Peter Pan: Neverland Nightmare, który należy do uniwersum zapoczątkowane przez film Puchatek: Krew i miód. Do niego mają też należeć nadchodzące Pinocchio oraz Bambi: The Reckoning.

Piotruś Pan jako horror

Scott Jeffrey jest reżyserem tego horroru, który ma być jednocześnie komedią. Pokazano też szkic koncepcyjny, na którym widzimy jak ta mroczna wersja Piotrusia Pana będzie wyglądać. Filmowiec twierdzi, że ten film będzie miksem pomiędzy Bladym strachem z 2003 roku, a hitem Czarny telefon.

- Inspiruję się francuskim kinem podczas przygotowania filmu. Będzie to pełna napięcia historia o Wendy, która próbuje odnaleźć brata. Michael jednak został porwany przez Piotrusia Pana. To obrzydliwy, brutalny i niezwykle mroczny film. Dzwoneczek nie będzie tym, kim myślisz. W naszej wersji jest ona uzależniona od heroiny.

fot. materiały prasowe

Prace na planie mają ruszyć w maju 2024 roku. Premiera miałaby się odbyć w Halloween 2024 roku. W obsadzie są Megan Placito (Wendy Darling), Kit Green (Dzwoneczek), Peter DeSouza-Feighoney (Michael Darling) i Charity Kase (James). Kolejne osooby mają być wkrótce ogłoszone.