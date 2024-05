Piraci z Karaibów 6 z kapitanem Jackiem Sparrowem? Producent o aktorze

fot. IMDb.com

Reklama

Przez ostatnie lata krążyły rozmaite i różne informacje o tym, co możemy zobaczyć w filmie Piraci z Karaibów 6. Wszystko jednak wciąż jest na etapie planowania, więc ulega zmianie, a do sieci po prostu trafiają pomysły, które akurat w danym momencie są omawiane i brane pod uwagę. Jednym z tematów jest Johnny Depp jako Jack Sparrow. Po tym, jak wygrał proces z Amber Heard są szansę na to, by powrócił. Tak twierdzi producent serii Jerry Bruckheimer.

Piraci z Karaibów 6 z Johnnym Deppem?

Co prawda ze słów Bruckheimera wynika, że są szanse, ale decyzje jeszcze nie zapadły. Podkreśla, że to nie jest coś, co zależy osobiście tylko od niego. Dodał też, że rozmawiał o potencjalnej współpracy z samym Johnnym Deppem.

- Jeśli to by ode mnie zależało, chciałbym go mieć. Uwielbiam Johnny'ego Deppa. To świetny aktor i dobry przyjaciel. Rozmawiałem z nim o tym, ale zobaczymy, co się stanie.

Nie wiadomo jednak, co na to sam Depp, który podczas procesu z Amber Heard wspominał, że ówczesna kasacja szóstki z jego udziałem była jak zdrada.

Według wcześniejszych doniesień szósta część ma być rebootem, ale nie pełnym - oznacza to, że będziemy mieć nowych bohaterów, ale ich przygody będą osadzone w tym samym świecie, co poprzednie części. Jednym z planów branych pod uwagę było to, by kapitan Jack Sparrow miał mniejszą rolę drugoplanową.

Zobacz także:

Najlepsze filmy przygodowe w historii [RANKING] - miejsca od 25. do 1.