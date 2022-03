Pistol - pierwsze zdjęcia z serialu o Sex Pistols od twórcy Slumdoga

Sex Pistols Facebook

Pistol to serial biograficzny stacji FX, który opowiada o losach kultowego zespołu, ikony punk rocka, Sex Pistols. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z produkcji. Możecie je obejrzeć poniżej.

Serial został oparty na książce gitarzysty zespołu, Steve'a Jonesa pod tytułem Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol. Pistol to sześcioodcinkowa limitowana seria o rock and rollowej rewolucji. To opowieść o bandzie hałaśliwych dzieciaków z klasy robotniczej bez przyszłości, którzy wstrząsnęli nudnym, skorumpowanym establishmentem, grozili obaleniem rządu i na zawsze zmienili muzykę i kulturę.

Pistol - zdjęcia

Pistol

W obsadzie produkcji znajdują się Toby Wallace jako Steve Jones, Anson Boon jako John Lydon, Christian Lees jako Glen Matlock, Louis Partridge jako Sid Vicious i Jacob Slater jako Paul Cook oraz Maisie Williams jako ikona punka Jordan, Thomas Brodie-Sangster jako menadżer Pistols, Malcolm McLaren i Talulah Rileyjako jako partnerka McLarena i światowej sławy projektantka mody, Vivienne Westwood. Danny Boyle jest reżyserem i producentem wykonawczym projektu. Showrunnerem jest natomiast Craig Pearce.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.