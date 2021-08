Fargo - czy są szanse na 5. sezon? Jest optymizm w telewizji FX

fot. FX

Noah Hawley przez wiele miesięcy będzie zajęty pracą nad serialem Obcy osadzonym w kultowym uniwersum, ale to nie oznacza, że zapomniał o Fargo. Żadnych decyzji na temat 5. sezonu nie ma, ale według słów Johna Landgrafa, szefa stacji FX odpowiedzialnej za Fargo, jest on optymistycznie nastawiony do tego, że powstanie kolejny sezon.

Wyjaśnia, że cały czas o tym rozmawiają. Tak dokładnie skomentował ewentualność kontynuacji lubianego serialu.

- Obecnie jest bardzo skupiony na Obcym. Jednakże wciąż o tym rozmawiamy. Wyraził pozytywny sentyment w kwestii zrobienia kolejnego sezonu, a to buduje u mnie optymizm

Noah Hawley w maju 2021 roku w rozmowie z Deadline mówił, że myśli nad pomysłami i różne elementy historii już mu kiełkują w głowie. Na razie jednak jest skupiony na innym projekcie i nie ma nic określonego opracowanego.

Przypomnijmy, że 4. sezon Fargo miał polską premierę w 2021 roku w HBO GO. Główną rolę w nim grał Chris Rock.