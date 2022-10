Pixel Watch to pierwszy smartwatch od Google

fot. Google

Pixel Watch ma kopertę o średnicy 41 mm wykonaną w 80 procentach z przetworzonej stali nierdzewnej. Grubość koperty to 12,3 mm, a waga bez paska to 36 gramów. Zawsze włączony wyświetlacz AMOLED się do 1000 nitów szczytowej jasności, 320 PPI i jest pokryty niestandardowym 3D Corning Gorilla Glass.

fot. zrzut ekranu YouTube/Google

Pod atrakcyjnym wyglądem zewnętrznym kryje się Samsung Exynos 9110, dwurdzeniowy SoC z grafiką Mali-T720 MP1, obok koprocesora Cortex M33, 2 GB pamięci SDRAM i 32 GB pamięci flash eMMC. Dedykowane czujniki obejmują kompas, wysokościomierz, czujnik tlenu we krwi, optyczny czujnik tętna, akcelerometr, żyroskop, czujnik światła otoczenia i wielofunkcyjny czujnik elektryczny.

Zegarek ma również pełną gamę czujników nawigacyjnych, w tym GPS, GLONASS, BeiDou i Galileo. Opcje łączności bezprzewodowej obejmują 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC i Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4GHz. Wbudowany akumulator o pojemności 294 mAh ma podobno oferować do 24 godzin pracy na jednym ładowaniu, a 50-procentowe doładowanie można uzyskać w około pół godziny.

Ceny Pixel Watch zaczynają się od 380 € za model Wi-Fi i aż 429 € za urządzenie wyposażone w 4G LTE. Jest on dostępny w preorderze w kolorach: czarnym, srebrnym lub szampańskim złotym. W komplecie jest bezpłatny sześciomiesięczny okres próbnym Fitbit Premium plus trzy darmowe miesiące YouTube Music Premium. Pixel Watch trafi do sklepów 13 października, w tym samym dniu, co Pixel 7 i Pixel 7 Pro.