Barbie - francuski plakat promujący film ze sprośną grą słów. Przypadek czy przemyślana akcja?

Plakat promujący film Barbie przedstawia Margot Robbie jako ubraną na różowo, żywą lalkę Barbie wraz z jej pomocnikiem Kenem granym przez Ryana Goslinga.

Francuski slogan : Elle peut tout faire. Lui, c'est juste Ken oznacza Ona może wszystko. On jest po prostu Kenem, ale ma podwójne znaczenie we francuskim slangu verlan i wtedy można go przetłumaczyć jako Ona wie, jak zrobić wszystko. On po prostu wie, jak się pieprzyć.

Początkowo, francuskojęzyczni zakładali, że to błąd tłumaczenia, jednak niecenzuralne słowo ken w slangu jest tak rozpowszechnione, że wielu podejrzewa, iż jest to celowe działanie marketingowe, tym bardziej że pierwsze zdanie francuskiego plakatu nie brzmi Barbie est tout, co byłoby dosłownym tłumaczeniem angielskiego Barbie jest wszystkim, lecz brzmi Barbie peut tout faire, znaczącym Barbie może zrobić wszystko, co idealnie pasuje do tłumaczenia słowa ken używanego w slangu.

Francuski plakat Barbie - co na to Warner Bros?

Warner Bros nie skomentował sytuacji w sposób jednoznaczny, nie potwierdzając ani nie zaprzeczając przypadkowości francuskiej gry słów na plakacie :

Spekulacje wokół kampanii marketingowej Barbie pokazują, że istnieje wysoki poziom świadomości i ogromne podekscytowanie opinii publicznej związane z nadchodzącą premierą naszego filmu. Nie możemy się doczekać aż widzowie na całym świecie zobaczą film po premierze w przyszłym miesiącu. - powiedział z nieukrywaną radością rzecznik Warner Bros. Discovery.

Barbie - premiera 21 lipca w kinach.

