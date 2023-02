Carol Danvers, Kamala Khan i Monica Rambeau później w kinach. Film MCU opóźniony!

fot. materiały prasowe

The Marvels miał mieć premierę w lipcu 2023 roku. Podjęto decyzję o znacznym jej opóźnieniu. Widowisko pojawi się na ekranach kin dopiero 10 listopada 2023 roku. Pierwszy plakat to zapowiada. Nie jest wykluczone, że plakat też może być wstępem do zbliżającego się zwiastuna.

The Marvels - plakat

fot. materiały prasowe

Ta decyzja jest najwyraźniej efektem rygoru Disneya który został wprowadzony w kontekście zajmowania się popularnymi seriami. Dotyczy to przede wszystkim tego, że szef Disneya Bob Iger chce jakości na ekranie. Nie jest wykluczone, że dodatkowe miesiące pozwolą dopracować efekty specjalne, które w ostatnich superprodukcjach MCU znacząco odstawały jakością od tego, do czego fani są przyzwyczajeni. Powodów opóźnienia jednak nie podano, więc jest to spekulacja. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Główne role grają Brie Larson, Iman Velani oraz Teyonah Parris. Za kamerą stoi Nia DaCosta. Na ten moment nie wiadomo, o czym film opowiada. Marvel Studios nie opublikowało oficjalnego opisu fabuły.