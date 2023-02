Marvel - pełna i najdokładniejsza chronologia MCU. Filmy i seriale, linie czasu, kosmos, wszystkie wydarzenia

Marvel/Disney+

Marvel i chronologia MCU - nie mamy żadnych wątpliwości, że ta fraza w dalszym ciągu cieszy się olbrzymią popularnością wśród fanów superbohaterów i nie tylko. W jakiej kolejności oglądać filmy i seriale Domu Pomysłów? Gdzie na osi czasu Kinowego Uniwersum Marvela ulokować najważniejsze wydarzenia z alternatywnych rzeczywistości i linii czasowych? Co działo się przed początkiem kosmosu? Historia multiwersum jest tak bogata i zarazem zróżnicowana, że odpowiedzi na powyższe pytania wymagają nieustannej systematyzacji - tym bardziej, że cały projekt rozrasta się w błyskawicznym tempie.

W ostatnich latach dzieliliśmy się z Wami wieloma perspektywami w postrzeganiu chronologii MCU. Wiemy jednak, że tuż przed premierą filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania zagadnienie to dobrze byłoby uzupełnić i przy okazji poszerzyć, aby raz jeszcze uświadomić Wam, jak wiele tajemnic skrywa Kinowe Uniwersum Marvela. Przyszedł więc, nomen omen, czas na przedstawienie pełnej i prawdopodobnie najdokładniejszej z chronologii wydarzeń rozgrywających się w multiwersum.

Całą oś czasu MCU dzielimy na trzy zasadnicze segmenty. W pierwszym z nich odnajdziecie wszystko to, co działo się przed Iron Manem - sięgamy do początku wszechświata i jeszcze dalej. W drugim skupiamy się na filmach i serialach Marvel Studios, ukazując chronologicznie nie tylko je, ale i fundamentalne dla uniwersum/multiwersum wydarzenia. W ostatniej części przyglądamy się alternatywnym liniom czasowym i rzeczywistościom, znanym m.in. z serii filmów o X-Menach czy o obu poprzednich Spider-Manach.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od pierwszych bytów przez stworzenie wszechświata po rok 2006

Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: różne Warianty Nathaniela Richardsa tworzą Aliotha. Zostaje on odkryty przez Tego, Który Trwa.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od filmu Iron Man po rok 2025

Rok 2010 (w tej części chronologii MCU podajemy rok akcji): zasadnicza część akcji filmu Iron Man

Marvel - pełna chronologia MCU. Alternatywne linie czasowe i rzeczywistości

Oś czasu Ziemi-838: Sinister Strange wchodzi w posiadanie Darkholdu (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości).