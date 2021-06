Satyryczne plakaty filmów i seriali. Czy artysta trafnie je przerobił?

fot. Bored Panda / Doctor Photograph

Nowe prace są autorstwa artysty z Chicago zwanego Doctor Photograph. Bierze on znane plakaty seriali i filmów, aby potem cyfrowo je przerobić z jakimś satyrycznym komentarzem. Czasem celuje on w parodię, czasem ma być to komentarz odnośnie produkcji, a czasem polityczne stanowisko.

Inspiracją była sytuacja, w której sam zauważył parodię produktu w sieci i nabrał się , myśląc, że jest to prawdziwe. Stwierdził, że go to bardzo rozbawiło, więc chce spróbować także zrobić coś w takim stylu. Jego celem jest wywołanie śmiechu u ludzi, którzy to zobaczą.

Jego liczba followersów na Instagramie ciągle rośnie, więc można dojść do wniosku, że ludziom się podoba. Tam też możecie zobaczyć więcej jego prac.

Satyryczne plakaty filmów i seriali