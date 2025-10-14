fot. Apple TV+

Zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Plan wycieczki 2 (Family Plan 2), w którym były zabójca (Mark Wahlberg) i jego rodzina będą musieli zmierzyć się z zagrożeniem podczas wycieczki do Europy. W roli czarnego charakteru występuje Kit Harington, czyli popularny Jon Snow z Gry o tron. To ponownie film streamingowy, który będzie dostępny od razu w serwisie Apple TV.

Plan wycieczki 2 - zwiastun

Plan wycieczki 2 - opis fabuły

Zbliżają się święta, a Dan (Mark Wahlberg) przygotował idealne wakacje dla żony Jessiki (Michelle Monaghan) i ich dzieci, aby spędzić je za granicą. Ich spokój burzy tajemnicza postać z przeszłości bohatera (Kit Harington), która ma z Danem niedokończone porachunki. Rozpoczyna się międzynarodowa gra w kotka i myszkę, podczas której Dan i jego rodzina zacieśniają więzi, walcząc z wrogami, napadając na bank i uciekając w pełnych akcji europejskich pościgach samochodowych.

Simon Cellan Jones jest reżyserem, a David Coggeshall, scenarzysta pierwszej części, powrócił w tej roli.

Plan wycieczki 2 - premiera w Apple TV odbędzie się 21 listopada 2025 roku.