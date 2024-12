"Deadpool DC", którego boi się Batman może dostać solowy film? Ben Schwartz rozmawiał już o roli z Jamesem Gunnem

fot. materiały prasowe

DCU oficjalnie się rozpoczęło i stawia pierwsze kroki, jednocześnie planując kolejne, bardziej oddalone w przyszłość. Na początku 2024 roku informowaliśmy o potencjalnych planach nowego uniwersum na przyszłość. Wśród nich znalazła się produkcja o Plastic Man, czyli jednym z herosów z komiksów DC, którego sam Batman się boi, ponieważ nie ma na niego jednej, skutecznej broni i w razie jego stanięcia po stronie zła, Mroczny Rycerz i spółka mieliby ogromne problemy z powstrzymaniem tego nietypowego superbohatera. Co ciekawe film miałby wyreżyserować uznany reżyser Darren Aronofsky, autor takich produkcji jak Requiem dla snu, Czarny łabędź czy Wieloryb.

Wokół projektu zapadła cisza, którą przerwał dopiero Ben Schwartz. To aktor, którego fani od wielu lat przymierzali do roli. Wypowiedział się na jej temat przy okazji promowania filmu Sonic 3: Szybki jak błyskawica.

Ja i James [Gunn] jesteśmy przyjaciółmi. Kocham go i nie mogę się doczekać jego Supermana. Oczywiście kocham uniwersum Marvela, ale to DC ma gościa zwanego Plastic Man. Już o tym rozmawialiśmy. Może będzie trzeba spróbować jeszcze parę razy. Zawsze uważałem, że mógłby być on jak Deadpool, ale w tym drugim uniwersum.

Kim jest Plastic Man?

Bohater zadebiutował w komiksach Quality Comics w 1941 roku, natomiast w roku 1956 został wykupiony przez DC. Heros jest znany także pod imieniem Patrick “Eel” O’Brian - w młodości działał jako członek gangu, jednak podczas nieudanej akcji jego współpracownicy zostawili go na pastwę losu tuż po tym, gdy został postrzelony i oblany substancjami chemicznymi. Patrick przeżył i zyskał moc, dzięki której mógł rozciągać swoje ciało do dowolnych rozmiarów - tę umiejętność postanowił wykorzystać w walce po stronie dobra.

