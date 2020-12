Plastic Man w drodze na duży ekran z kobiecą wersją tej postaci

Źródło: DC

Od jakiegoś czasu wiemy, że Warner Bros. pracowało nad filmem o bohaterze znanym jako Plastic Man. Ostatni raz o projekcie słyszeliśmy w 2018 roku, kiedy to DC Daily ujawniło, że Amanda Idoko jest na pokładzie produkcji i ma napisać scenariusz. Projekt zmienił jednak kierunek i na ekranie zobaczymy ostatecznie kobiecą wersję znanego z komiksów bohatera. Zmieniono również scenarzystkę i do tej roli zatrudniono Cat Vasko (Queen of the Air). Studio podobno dalej chce utrzymać film w lekkim tonie. Reszta szczegółów nie jest na razie znana.

Przypomnijmy, że Plastic Man to postać wymyślona przez Jacka Cole'a. Bohater zadebiutował w komiksach Quality Comics w 1941 roku, zaś w roku 1956 został zakupiony przez DC. Jest znany także pod imieniem Patrick “Eel” O’Brian - w młodości wszedł na przestępczą ścieżkę i działał jako członek gangu, jednak podczas nieudanej akcji jego koledzy pozostawili go na pastwę losu po tym, jak został postrzelony i oblany substancjami chemicznymi. Patrick przeżył i w dodatku zyskał moc, dzięki której mógł rozciągać swoje ciało do dowolnych rozmiarów. Z tą umiejętnością postanowił działać w imię prawa i od tej pory czynić dobro.

fot. materiały prasowe