Platforma 2 ma już zwiastun. To kontynuacja hitu science fiction Netflixa

fot. materiały prasowe

Netflix rusza z promocja filmu Platforma 2, czyli hiszpańskiego horroru science fiction, który jest kontynuacją nieoczekiwanego hitu z 2019 roku. Pierwsza część miała kinowa premierę w Hiszpanii i pojawiła się na festiwalach, dopiero potem miała debiut w Netflixie, w którym osiągnęła niebotyczną popularność. Do dziś jest to piąty najpopularniejszych film nieanglojęzyczny w historii Netflixa. Teraz możemy zobaczyć, co przygotowano na dwójkę.

Platforma 2 - zwiastun

Platforma 2 - opis fabuły

Nowi mieszkańcy Dziury zostają wciągnięci w walkę przeciwko kontrowersyjnej metodzie karmienia w systemie więziennym. Kiedy jedzenie ze złego talerza staje się wyrokiem śmierci, jak daleko się posuną, aby ocalić życie?

Galder Gaztelu-Urrutia powraca jako reżyser, czyli ta sama osoba stworzyła sequel co pierwszą część. Nowe postacie w filmie zostały zagrane przez takich aktorów jak Milena Smit (The Snow Girl), Hovik Keuchkerian (Money Heist), Natalia Tena (Game of Thrones), oraz Óscar Jaenada (Luis Miguel: The Series).

Platforma 2 - premiera 4 października 2024 roku w Netflixie.