Play Now - filmowe hity Sony Pictures w ofercie. Blade Runner 2049, Jumanji: Przygoda w dżunglii i inne

Wypożyczalnia PLAY NOW to skierowana dla klientów sieci Play biblioteka, która na ten moment w swojej ofercie ma ponad 90 kanałów telewizyjnych, firmy, seriale, bajki oraz programy rozgrywkowe. Jak się okazuje, Play postanowił poszerzyć ofertę swojej wypożyczalni VOD o nowe tytuły. Biuro prasowe donosi, że jeszcze w styczniu 2021 na platformie PLAY NOW a także PLAY NOW TV znajdziemy kilkadziesiąt filmów wytwórni Sony Pictures, a kolejne produkcje będą dodawane do oferty w kolejnych miesiącach. Osoby posiadające numer w Play lub klienci, którzy podpisali umowę na telewizję z dekoderem PLAY NOW TV będą mogli obejrzeć takie filmowe hity jak Blade Runner 2049 czy Jumanji: Przygoda w dżungli.

Oto niektóre z filmów Sony Pictures, które znajdą się w ofercie PLAY NOW:

Przypomnijmy, że klienci Play mogą z platformy VOD korzystać na urządzeniach mobilnych, stronie playnow.pl, dekoderze PLAY NOW TV BOX, na urządzeniach z systemem Android TV, a także na Smart TV LG oraz Samsung.