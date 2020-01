Blade Runner 2049 - Denis Villeneuve chciałby wrócić do świata Łowcy androidów

Blade Runner 2049 było dużym sukcesem artystycznym i wielu krytyków doceniło pracę wykonaną przez Denisa Villeneuve. Długo wyczekiwana kontynuacja filmu Blade Runner z 1982 roku w reżyserii Ridleya Scotta, niestety nie mogła pochwalić się sukcesem w box office. Jednak Villeneuve, pracujący obecnie nad nową Diuną, przyznaje, że chciałby wrócić do świata Blade Runnera.

W rozmowie z dziennikarzem magazynu Empire, reżyser z Kanady przyznał, że być może to nie było jego ostatnie słowo w filmowym świecie Łowcy androidów.

Świat Blade Runnera, to inspirujące miejsce. Problem w tym, że mamy, to słowo "sequel". Myślę, że kino potrzebuje oryginalnych historii. Ale jeśli zapytasz mnie, czy chciałbym powrócić do tego wszechświata w inny sposób, mogę powiedzieć, że tak. To musiałby być ciekawy projekt sam w sobie. Coś oddzielnego od pozostałych filmów. Historia detektywa w klimacie noir osadzona w przyszłości... budzę się czasem w nocy śniąc o tym.

Czy będzie dane reżyserowi wrócić do tego świata? Wyniki finansowe poprzedniej odsłony nie napawają optymizmem, ale kto wie? Widać, że Villeneuve ma pewną wizję i może udałoby mu się stworzyć jeszcze jeden film w uniwersum Łowcy androidów.