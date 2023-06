Transformers: Przebudzenie bestii - Peter Cullen wspomina poszukiwania głosu Optimusa Prime'a w nowym wideo

materiały prasowe

W sieci pojawiło się kolejne wideo promujące widowisko Transformers: Przebudzenie bestii, które zadebiutuje w kinach w Polsce 9 czerwca 2023 roku. Tym razem możemy zobaczyć wypowiedź samego Petera Cullena, który od lat podkłada głos za Optimusa Prime'a.

Transformers: Przebudzenie bestii to siódma część franczyzy, której akcja rozgrywa się po wydarzeniach z Bumblebee (2018). Historia jest osadzona w 1994 roku w Nowym Jorku. W oficjalnym opisie dystrybutora możemy przeczytać, że do odwiecznej wojny między Autobotami i Deceptikonami dołączą nowe frakcje: Maximale, Predacony oraz Terracony. Reżyserem filmu jest Steven Caple Jr.

Peter Cullen ponownie podłoży głos pod Optimusa Prime'a, a w nowym materiale wspomina, jak szukał odpowiedniego głosu dla swojej postaci.

https://twitter.com/transformers/status/1664346108150308864

Kiedy pierwszy raz miałem użyczyć głosu Prime'owi, mieszkałem ze swoim bratem Larrym, który był żołnierzem piechoty morskiej. I powiedziałem mu: "Idę na przesłuchanie. Będę ciężarówką". A on zaczął się śmiać i powiedział: "Ciężarówką?!". A ja na to: "To jest lider. To jest bohater". I jego zachowanie nagle się po prostu się zmieniło. Powiedział: "Cóż, Peter. Jeśli masz być liderem, bądź wystarczająco silny, by być łagodnym". Poszedłem na przesłuchanie i powiedziałem: "Nazywam się Optimus Prime, pochodzę z planety Cybertron". Nie miałem wątpliwości, że tak powinien brzmieć bohater i byłem przekonany, że dostanę tę rolę".

Transformers: Przebudzenie bestii - zdjęcia i plakaty

Transformers: Przebudzenie bestii