Naznaczony: Czerwone drzwi - finałowy zwiastun. To będzie ostatnia część słynnej serii horrorów

Naznaczony: Czerwone drzwi to piąta część franczyzy horrorów stworzonej przez Leigh Whannella. W Josha ponownie wciela się Patrick Wilson, który tym filmem debiutuje w roli reżysera. Produkcja jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej (2010) i drugiej części (2013) z serii.

Oprócz Wilsona do swoich ról powracają Ty Simpkins, Andrew Astor, Rose Byrne i Lin Shaye. W obsadzie są również Sinclair Daniel i Hiam Abbass. Scenariusz napisał Scott Teems na podstawie historii Leigh Whannella.

W sieci pojawił się nowy zwiastun horroru Naznaczony: Czerwone drzwi. Znajduje się w nim potwierdzenie, że to ostatni film z serii. Natomiast to nie koniec franczyzy, ponieważ niedawno ogłoszono, że powstanie spin-off Naznaczonego. Zobaczcie poniżej finałowy trailer do nadchodzącego horroru, który będzie mieć premierę 7 lipca w polskich kinach.

Naznaczony: Czerwone drzwi - zwiastun

Naznaczony: Czerwone drzwi - zdjęcia

Naznaczony: Czerwone drzwi

Naznaczony: Czerwone drzwi - opis fabuły

Josh (Patrick Wilson) i Dalton, który uczy się w collegu (Ty Simpkins) muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością swojej rodziny oraz mnóstwem nowych i jeszcze bardziej przerażających strachów, które czyhają za czerwonymi drzwiami.