Player One - powstanie sequel filmu? Autor książki potwierdza

fot. Warner Bros.

W 2018 roku filmowa adaptacja książki Player One zadebiutowała w kinach zbierając pozytywne oceny od krytyków i widzów. W listopadzie 2020 roku Ernest Cline wydał drugą część tej młodzieżowej powieści opowiadającej o dalszych losach Wade'a Wattsa. Obecnie autor promuje swoją książkę. W wywiadzie dla Inverse, powiedział, że prace nad kontynuacją filmu są we wczesnej fazie rozwoju. Studio Warner Bros. jeszcze nie potwierdziło oficjalnie tej informacji.

We wrześniu Tye Sheridan, który grał głównego bohatera w Player One wyraził nadzieję na powrót do roli, a Olivia Cooke (Samantha) nawet potwierdziła, że ma podpisany kontrakt na filmową kontynuację. Nie wiadomo czy za kamerą ponownie zobaczymy Stevena Spielberga.

W Ready Player Two akcja rozgrywa się tuż po wydarzeniach z pierwszej części historii. Wade odkrywa, że James Halliday, twórca OASIS, stworzył tajny wynalazek, który nazywa się The Oasis Neural Interface. ONI pozwala użytkownikom na korzystanie z OASIS pięcioma zmysłami, a także rejestrować swoje życiowe doświadczenia. Popularność ONI sprawia, że pojawia się nowa zagadka, a Wade wyrusza na kolejną misję.