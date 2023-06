Final Fantasy 16 - demo wkrótce zadebiutuje? Niektórzy gracze zauważyli je w PS Store

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gracze z niektórych regionów donoszą, że zauważyli w PlayStation Store opcję dodania do biblioteki wersji demo Final Fantasy 16, niestety bez możliwości pobrania jej. Co ciekawe, wygląda na to, że przynajmniej na chwilę obecną, demo pojawia się jedynie u osób, które zdecydowały się na zamówienie cyfrowego wydania gry w przedsprzedaży - być może oni otrzymają do niego wcześniejszy dostęp.

Najprawdopodobniej mamy jednak do czynienia ze zwykłym błędem i demo po prostu przedwcześnie pojawiło się w sieci. Warto przypomnieć, że już wcześniej ujawniono, że FF16 będzie można przetestować przed premierą, ale nie podano żadnego konkretnego terminu. Wspomniano jedynie, że stanie się to na około dwa tygodnie przed debiutem samej gry.

Premiera Final Fantasy 16 została zaplanowana na 22 czerwca. Od tego dnia gra dostępna będzie na konsolach PlayStation 5.