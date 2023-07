PlayStation 5 goni rekordy sprzedaży konsol Sony

fot. blog.playstation.com

Konsola PlayStation 5, po najbardziej udanym kwartalnym okresie świątecznym, po raz kolejny trafiła na pierwsze strony gazet, a Sony świętuje znaczący kamień milowy. Prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ogłosił, że do tej pory sprzedano ponad 40 milionów egzemplarzy PlayStation 5. Do rekordu PS2 brakuje jeszcze jedynie około 110 milionów sprzedanych konsol...

Sony ogłosiło PlayStation 5 jako następcę PS4 w kwietniu 2019 roku, ale konsola trafiła na rynek dopiero w listopadzie 2020 roku. Do tego czasu pandemia Covid-19 znacząco zmieniła świat. Nie był to idealny moment na wypuszczenie flagowej konsoli do gier, ale Sony i Microsoft, które w tym samym miesiącu wypuściło Xbox Series, musiały się dostosować.

Obie firmy borykały się z niedoborami zapasów typowymi dla okresu premierowego nowych konsol, ale sytuacja uległa pogorszeniu z powodu spowodowanych pandemią zakłóceń w łańcuchach dostaw. Co więcej, spekulanci korzystający z automatycznych botów zakupowych błyskawicznie wykupywali wszystkie dostępne konsole i odsprzedawali je po wygórowanych cenach.

Na szczęście problemy z zapasami są już za nami, a nowe konsole Sony i Microsoftu są łatwo dostępne w wybranych punktach sprzedaży detalicznej zarówno lokalnie, jak i online.

Jim Ryan podkreślił, że obecnie dostępnych jest ponad 2500 gier na PlayStation 5. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy ukazało się kilka ekscytujących tytułów, w tym między innymi Street Fighter 6, Diablo IV i Final Fantasy XVI. Jednak bliższe spojrzenie na ofertę PlayStation sugeruje, że rzeczywista liczba gier może być bliższa 2200, gdy wykluczy się różne edycje gier i duplikaty.

fot. Sony Computer Entertainment

Niedawno Sony uruchomiło atrakcyjną wakacyjną promocję, w której cena konsoli PlayStation 5 została obniżona z 2699 zł na 2379 zł. Za zaoszczędzone 320 zł można więc spokojnie dokupić nową grę lub drugiego pada. Promocja potrwa do 7 sierpnia.