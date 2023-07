Lords of the Fallen - zobaczcie niemal 20 minut rozgrywki. Dark Souls będzie miało godnego konkurenta?

fot. CI Games

Do sieci trafił nowy materiał, który prezentuje gameplay z Lords of the Fallen (2023). Wideo jest długie i trwa prawie 20 minut. W tym czasie zainteresowani mogą zapoznać się z wieloma aspektami rozgrywki: eksploracją, walką, możliwością tworzenia własnych punktów kontrolnych i zabawą w trybie kooperacji. Oprócz tego pokazano tutaj również zastosowanie Umbral Lamp, czyli lampy, która pozwala bohaterom przemierzać dwa światy: krainę żywych o nazwie Axiom oraz Umbral, jej martwy odpowiednik. Każdy z tych dwóch wymiarów ma posiadaće własne ścieżki, przeciwników oraz skarby.

Zespół Hexworks jest zachwycony, że wreszcie może podzielić się tak obszernym materiałem z rozgrywki, ujawniając wiele nowych szczegółów na temat tego mrocznego RPG akcji – powiedział Saul Gascon, Dyrektor Studia. – Z pasją wytyczyliśmy własną ścieżkę w tym stale zyskującym na popularności gatunku i z niecierpliwością oczekujemy reakcji graczy, którzy już w październiku staną oko w oko z unikalną i wymagającą mechaniką dwóch światów.

Lords of the Fallen - premiera 13 października na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.