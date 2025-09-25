Świetny horror w PlayStation Plus w październiku. W sam raz na Halloween!
Poznaliśmy gry, jakie pojawią się w katalogu PlayStation Plus w nadchodzących tygodniach. Posiadacze najtańszego pakietu, PS Plus Essential, otrzymają m.in. możliwość zagrania w kapitalny horror z 2023 roku.
Podczas wydarzenia State of Play, które odbyło się 24 września, ujawniono gry, jakie trafią do abonentów PlayStation Plus Essential w październiku. Gracze mogą liczyć na trzy zróżnicowane tytuły – wśród nich znajdzie się m.in. świetnie oceniany horror oraz… symulator kozy.
Od 7 października w ramach PlayStation Plus Essential dostępne będą: Alan Wake 2, Goat Simulator 3 oraz Cocoon. Do tego samego dnia można jeszcze odebrać gry z wrześniowej oferty, czyli Psychonauts 2, Stardew Valley oraz Viewfinder.
Sony nie zapomina również o abonentach droższych pakietów PS Plus. W ramach PlayStation Plus Premium Classics pojawią się takie tytuły jak Tekken 3, SoulCalibur III oraz Tomb Raider Anniversary, a w katalogu PS Plus Extra i Premium znajdzie się The Last of Us Part II Remastered.
Poniżej możecie obejrzeć wideo, w którym przedstawiono nadchodzące do usługi nowości.
Źródło: youtube.com
