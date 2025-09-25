placeholder
Sony przedstawia Pulse Elevate, swoje pierwsze bezprzewodowe głośniki gamingowe

Sony rozszerza ekosystem audio PlayStation w zupełnie nowym kierunku. Podczas State of Play firma zaprezentowała Pulse Elevate, swoje pierwsze bezprzewodowe głośniki stworzone specjalnie z myślą o graczach.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
PlayStation 5 
sony gaming
Pulse Elevate fot. blog.playstation.com
Nowy sprzęt dołącza do zestawu słuchawkowego Pulse Elite i słuchawek dousznych Pulse Explore, które już testowaliśmy, ale przenosi wrażenia z uszu na biurko w sposób, który być może niektórzy pamiętają z przełomu wieków, ale w o wiele lepszym stylu i oczywiście bezprzewodowo. Pulse Elevate oferuje studyjnej jakości planarne przetworniki magnetyczne, ultra niskie opóźnienia dzięki PlayStation Link, a nawet wbudowany mikrofon z funkcją redukcji szumów opartą na sztucznej inteligencji – wszystko to w kompaktowej obudowie. Pulse Elevate działa z PS5, PC, Mac i PlayStation Portal.

Realistyczny dźwięk na biurku

Każdy głośnik jest wyposażony w planarnie przetworniki magnetyczne, działające dzięki tej samej technologii, którą stosuje się w wysokiej klasy słuchawkach studyjnych, zapewniającą precyzyjne odtwarzanie dźwięku w całym spektrum. Na PS5 oznacza to dodatkowe zanurzenie się w grach obsługujących Tempest 3D AudioTech, gdzie odgłosy kroków, strzałów lub odległych ech są umieszczane z niezwykłą dokładnością. Wbudowane głośniki niskotonowe zapewniają dodatkową moc w momentach bogatych w basy, nadając grom pełniejszy, bogatszy dźwięk.

Czat głosowy bez zestawu słuchawkowego

Pulse Elevate oferuje również coś, czego brakowało graczom korzystającym z komputerów stacjonarnych: wbudowany mikrofon. Umieszczony jest on w prawym głośniku i wykorzystuje wzmocnione przez sztuczną inteligencję tłumienie szumów, aby odfiltrować niepożądane dźwięki otoczenia. Niezależnie od tego, czy przekazujesz taktyczne wskazówki podczas meczu online, czy po prostu spędzasz czas na Discordzie, głośniki zapewniają krystalicznie czysty czat głosowy bez zestawu słuchawkowego.

Pulse Elevate

Pulse Elevate
fot. blog.playstation.com
PlayStation Link i elastyczność połączeń

Sercem Pulse Elevate jest PlayStation Link, zapewniający bezstratny transfer dźwięku z ultra niskim opóźnieniem. Oznacza to, że to, co słyszysz, odpowiada temu, co dzieje się na ekranie, niezależnie od tego, czy korzystasz z PS5, komputera, czy grasz poprzez PlayStation Portal.

Głośniki obsługują również połączenia Bluetooth, umożliwiając strumieniowe przesyłanie dźwięku z dwóch urządzeń jednocześnie. Możesz więc słuchać dźwięków z gry przez PlayStation Link podczas rozmowy telefonicznej lub słuchania muzyki z telefonu. W zestawie znajduje się adapter USB-C PlayStation Link, który ułatwia konfigurację.

Stworzone z myślą o biurku i podróży

Chociaż Pulse Elevate zostało zaprojektowane z myślą o ustawieniu na biurku, dzięki akumulatorowi można je zabrać ze sobą w podróż. Zabierz je ze sobą, graj na PlayStation Portal lub smartfonie, a po powrocie do biurka umieść je w dołączonej stacji ładującej. Głośniki obsługują orientację pionową lub poziomą, mają wbudowane regulatory głośności do szybkiej zmiany natężenia dźwięku oraz umożliwiają głębszą regulację (korektor, poziom sidetone, wyciszenie mikrofonu) za pomocą menu na PS5 lub komputerze PC.

Bezprzewodowe głośniki Pulse Elevate pojawią się na rynku w 2026 roku i będą dostępne w kolorach Midnight Black i White. Firma Sony nie podała jeszcze ceny, a więcej szczegółów zostanie ujawnionych bliżej premiery.

Źródło: Informacja prasowa PlayStation

Marcin Sikora
Marcin Sikora
PlayStation 5 
sony gaming
