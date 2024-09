Jedna z najpopularniejszych gier tego roku może trafić na PS5

fot. Pocketpair

Reklama

Serwis Gematsu opublikował na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter) listę niektórych gier, jakie mają pojawić się na targach Tokyo Game Show 2024. Wśród nich pojawia się także jeden z najpopularniejszych tytułów tego roku, czyli survivalowy Palworld. Co ciekawe jednak, mowa jest tam o wersji PS5. Wygląda więc na to, że posiadacze konsol Sony wreszcie otrzymają możliwość zapoznania się z tą produkcją - o ile oczywiście nie doszło do jakiegoś błędu, bo, choć jest to raczej mało prawdopodobne, to nie można tego całkowicie wykluczyć.

ROZWIŃ ▼

Palworld zadebiutowało w ramach wczesnego dostępu na PC i konsolach Xbox Series X|S w styczniu 2024 roku. Choć szybko pojawiły się głosy, że twórcy nieco zbyt mocno mogli inspirować się Pokemonami, to nietypowa formuła rozgrywki łącząca budowanie baz, wytwarzanie przedmiotów i łapanie przeróżnych stworzeń bardzo przypadłą do gustu graczom.

O tym, co faktycznie zobaczymy na Tokyo Game Show przekonamy się już niebawem. Tegoroczna odsłona targów odbędzie się w dniach 26 - 29 września.