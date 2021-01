Tomb Raider i Skull Island - Netflix i Legendary stworzą seriale anime!

materiały prasowe

Streamingowy gigant Netflix wraz ze studiem telewizyjnym Legendary Television podjęli współpracę w celu rozszerzenia uniwersów Skull Island i Tomb Raider o dwa nowe seriale anime. Skull Island będzie nowym rozdziałem w Legendary Monsterverse, które znamy z filmów takich jak Kong: Wyspa Czaszki czy Godzilla II: Król Potworów, i opowie o rozbitkach, którzy próbują uciec z tajemniczej wyspy zamieszkanej przez gigantyczne monstra, w tym... King Konga, rzecz jasna. Scenarzystą i producentem wykonawczym będzie Brian Duffield, a za animację odpowie studio Powerhouse Animation, które ma na koncie między innymi serial Castlevania.

Tomb Raider będzie serialem kontynuującym reboot serii gier wideo, za który odpowiada studio Square Enix. Produkcja opowie o dalszych przygodach Lary Croft po wydarzeniach z trylogiiTomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Tasha Huo napisze scenariusz i zostanie producentem wykonawczym.

Data premiery obu seriali nie została jeszcze zaplanowana.