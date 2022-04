PlayStation Plus w maju ze zróżnicowaną ofertą. FIFA 22 i gry indie w abonamencie

fot. EA

Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus na maj 2022 roku. W ręce abonentów trafią trzy produkcje, tym razem bardzo zróżnicowane. Daniem głównym będzie FIFA 22 w wersji na konsole PS4 i PS5, a towarzyszyć jej będą dwie dobrze oceniane produkcje niezależne: Tribes of Midgard (PS5/PS4) oraz Curse of the Dead Gods (PS4). Ta pierwsza łączy w sobie elementy akcji i RPG oraz stawia duży nacisk na zabawę w kooperacji, druga zaś jest wymagającą produkcją roguelike, w której graczom przyjdzie zwiedzać mroczne, wypełnione wrogami i przeciwnikami krypty.

fot. SIE

Wymienione powyżej gry będą dostępne w ramach abonamentu od 3 maja. Jednocześnie poinformowano również, że 11 maja z PlayStation Plus Collection zniknie Persona 5. Warto przypisać ten tytuł do swojej biblioteki, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo po tym będziecie mogli grać w niego tak długo, jak długo posiadacie aktywną subskrypcję PS Plus.

