PlayStation Plus na listopad ujawnione. Dwie solidne gry i... Bugsnax na PS5

materiały prasowe

Końcówka miesiąca, zgodnie z tradycją, przyniosła zapowiedź produkcji, które trafią do usługi PlayStation Plus w listopadzie. Abonenci otrzymają dwa solidne i bardzo dobrze oceniane tytuły na PlayStation 4 - Śródziemie: Cień Wojny, czyli trzecioosobową grę akcji w uniwersum znanym z twórczości Tolkiena oraz Hollow Knight: Voidheart Edition - jedną z najlepszych gier niezależnych ostatnich lat. Na tym jednak nie koniec, bo listopadowa aktualizacja subskrypcji zawierać będzie też bonus w postaci Bugsnax na PS5. To tytuł, który wielu graczy może kojarzyć z uwagi na bardzo... charakterystyczne i barwne zwiastuny.

fot. Sony

Jednocześnie podano też pełną listę gier dostępnych w ramach PlayStation Plus Collection.

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard