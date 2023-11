PlayStation Plus Premium z nowymi wersjami próbnymi. Abonenci przetestują Baldur's Gate 3

fot. Larian Studios

Reklama

PlayStation Plus Premium zapewnia abonentom szereg korzyści. Poza dostępem do biblioteki zróżnicowanych produkcji na konsole PlayStation 4 i PS5, użytkownicy mogą sprawdzić również ograniczone czasowo wersje próbne. Teraz doczekaliśmy się debiutu kolejnych dwóch: subskrybenci otrzymali możliwość przetestowania Baldur's Gate 3 oraz The Lord of the Rings: Gollum.

RPG stworzone przez Larian Studios można testować przez dwie godziny, co powinno pozwolić większości graczy przynajmniej na zapoznanie się z kreatorem postaci oraz prologiem. Trial The Lord of the Rings: Gollum pozwala zaś na godzinę zabawy.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1726513527693750754

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że są to produkcje znajdujące się zupełnie po dwóch stronach, jeśli chodzi o oceny recenzentów. Baldur's Gate 3 to jedna z najlepszych gier tego roku, która zebrała mnóstwo maksymalnych not, podczas gdy Gollum spotkał się z przytłaczająco negatywnymi opiniami. Krytykowano przede wszystkim przestarzałą oprawę, monotonną rozgrywkę oraz mnóstwo błędów.