PlayStation Plus - listopadowa oferta zadowoli posiadaczy PS VR

fot. Skydance Interactive

W tym miesiącu długo musieliśmy czekać na to, by Sony ujawniło gry, które w nadchodzących dniach trafią do usługi PlayStation Plus. Choć przecieki trafiły do sieci kilka dni temu, to ich oficjalne potwierdzenie dostaliśmy dopiero 28 października.

Zgodnie z plotkami, posiadacze konsol PlayStation 4 i PS5 będą mogli zagrać w Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, czyli remaster udanego RPG akcji sprzed lat, First Class Trouble, które przenosi w trójwymiar założenia znane z Among Us oraz nastawione na sieciową rywalizację Knockout City. Na tym jednak nie koniec, bo posiadacze zestawów PS VR mogą liczyć jeszcze na trzy inne produkcje: kosmiczny horror The Persistence, roguelike Until You Fall oraz survivalową grę akcji The Walking Dead: Saints & Sinners.

fot. SIE

Wszystkie sześć tytułów będzie można przypisać do swojego konta już od 2 listopada. Do tego dnia można też zdobyć gry z październikowej oferty.