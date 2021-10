Death's Door podbije kolejne platformy. Gra trafi na konsole PlayStation i Switcha

fot. Devolver Digital

Przygodowa gra akcji Death's Door, do tej pory dostępna wyłącznie na PC i konsolach Microsoftu, jeszcze tej jesieni trafi na platformy Sony i Nintendo: PlayStation 4, PlayStation 5 i Switcha. Posiadacze tych sprzętów mają na co czekać, bo jest to jedna z najciekawszych i najlepiej ocenianych produkcji niezależnych tego roku - jej wynik w serwisie Opencritic to 88/100 na podstawie ponad 100 recenzji.

W Death's Door gracze wcielają się w Kruka, którego zadaniem jest zbieranie dusz zmarłych. Zabawa pod wieloma względami przypomina serię The Legend of Zelda i łączy w sobie eksplorację, walkę z przeciwnikami oraz proste zagadki logiczne. Więcej na temat tej gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.

Death's Door - premiera na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch już 23 listopada. Osoby, które kupią grę w przedsprzedaży otrzymają też poprzednią produkcję studia, Titan Souls.