PlayStation Plus we wrześniu - oferta ujawniona. Zagramy m.in. w Deathloop i Need for Speed: Heat

Sony podało rozpiskę gier, które we wrześniu pojawią się we wszystkich progach abonamentu PlayStation Plus. Użytkownicy korzystający z podstawowego pakietu Essentials otrzymają wyścigi Need for Speed: Heat (PS4 i PS5), bijatykę Granblue Fantasy: Versus (PS4/PS5) oraz dobrze oceniana, niezależna przygodówka zatytułowana TOEM, która zostanie udostępniona wyłącznie posiadaczom PlayStation 5.

Równie ciekawie zapowiada się wrzesień w PlayStation Plus Extra oraz Premium. W ręce abonentów trafi między innymi Deathloop, Assassin’s Creed: Origins, Watch Dogs 2 oraz Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition. Osoby opłacające najdroższy wariant otrzymają również dostęp do kilku interesujących produkcji z katalogu retro - w tym The Sly Collection czy Toy Story 3.

PlayStation Plus Essentials - gry dostępne od 6 września:

Need for Speed Heat (PS4/PS5);

Granblue Fantasy: Versus (PS4/PS5);

TOEM (PS5).

PlayStation Plus Extra / Premium - gry dostępne od 20 września:

Deathloop (PS5);

Assassin's Creed: Origins (PS4/PS5);

Watch Dogs 2 (PS4/PS5);

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4/PS5);

Spiritfarer: Farewell Edition (PS4/PS5);

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4/PS5);

Alex Kidd in Miracle World DX (PS4/PS5);

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (PS4/PS5);

Rayman Legends (PS4/PS5);

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition (PS4/PS5).

PlayStation Plus Premium (klasyki) - gry dostępne od 20 września:

Syphon Filter 2 (PS1);

The Sly Collection (PS3);

Sly Cooper: Thieves in Time (PS3);

Bentley's Hackpack (PS3);

Toy Story 3 (PSP);

Kingdom of Paradise (PSP).

