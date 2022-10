Need for Speed: Unbound - tak wygląda tuning i personalizacja w grze. Modyfikacje jak nigdy wcześniej!

EA

Całe bodykity i zmiany poszczególnych elementów nadwozia - tak w skrócie można opisać modyfikacje zewnętrzne samochodów, jakie otrzymamy w Need for Speed Unbound. EA opublikowało krótki materiał wideo, który przedstawia ten proces. Dowiadujemy się z niego, że w grze znajdzie się ponad 10 tysięcy opcji zmiany wyglądu. Sporo z nich to tzw. legendarne modyfikacje, które stanowią jeden całościowy pakiet zmieniający samochód w jego wersję nie do poznania.

Gracze odkryją nowe formy wyrażania siebie dzięki niepowtarzalnym efektom jazdy, niestandardowemu audio, a także charakterystycznym tagom, które eksplodują z samochodu w towarzystwie stylizowanych grafik i dźwięków - czytamy w informacji prasowej.

Najnowsza odsłona NFS zdaje się być skierowana przede wszystkim do młodzieży. Kolorowe grafiki, komiksowe dymki i liczne onomatopeje oraz publikacja powyższego materiału na Instagramie mogą być tego dowodem.

NFS Unbound swoją premierę będzie mieć 2 grudnia na platformach PC, PS5 oraz Xbox Series X/S.