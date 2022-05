PlayStation Plus Premium - klasyczne gry z ulepszeniami. Wśród nich m.in. filtry i trofea

fot. SIE

Już w czerwcu w Polsce czeka nas debiut nowych wariantów usługi PlayStation Plus. W najdroższym pakiecie Premium, poza grami z PS4 i PS5, otrzymamy również dostęp do biblioteki klasycznych produkcji. Okazuje się, że nie będą to porty przeniesione 1:1, bo zaoferują one również pewne nowości oraz ulepszenia.

Niektóre z udostępnionych produkcji zostaną wzbogacone o pakiet trofeów do zdobycia, co powinno ucieszyć miłośników kolekcjonowania wirtualnych pucharków. Informację na ten temat przekazano na oficjalnym twitterowym profilu studia Bend (autorów Days Gone, a wcześniej serii Syphon Filter).

https://twitter.com/BendStudio/status/1527391707733577728

Inne ciekawe informacje dotarły do nas z Azji, gdzie nowy Plus zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. To właśnie z opisów gier w tamtejszym regionie dowiadujemy się, że pojawią się w nich różne tryby wyświetlania obrazu. Gracze będą mogli skorzystać również m.in. z filtrów oraz możliwości przewijania rozgrywki. Klasyczne produkcje będzie można nabyć też osobno, bez potrzeby korzystania z abonamentu - dla przykładu koszt Oddworld: Abe's Oddysee z PS1 to w przeliczeniu około 17,50 zł.

