Death Stranding 2 - Hideo Kojima żartuje z ujawnienia gry przez Normana Reedusa

fot. SIE

Niedawno Norman Reedus wygadał się i w jednym z wywiadów zdradził, że Death Stranding z 2019 roku doczeka się kontynuacji. Warto dodać, że w tym przypadku użył słów, których nie da się raczej inaczej zrozumieć - ot wprost przyznał, że prace nad sequelem niedawno ruszyły. Teraz w zabawny sposób odniósł się do tego Hideo Kojima, twórca marki.

Legendarny japoński deweloper dodał na swojego Twittera kilka zdjęć z Reedusem. Na jednym z nich stoi nad klęczącym aktorem i udaje, że bierze zamach kijem bejsbolowym owiniętym drutem kolczastym, co jest oczywistym nawiązaniem do serialu The Walking Dead, w którym Reedus wciela się w rolę Daryla Dixona. Zdjęciom towarzyszy podpis o treści "idź do swojego pokoju, przyjacielu".

https://twitter.com/Kojima_Hideo/status/1527895435213668352

Pierwsza część Death Stranding pojawiła się na konsoli PlayStation 4 i zebrała przyzwoite oceny. Z czasem doczekaliśmy się portu na PC oraz rozszerzonego wydania z podtytułem Director's Cut, które wprowadziło nową zawartość oraz ulepszenia graficzne przygotowane z myślą o PS5.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.