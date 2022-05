Forspoken może ponownie zostać opóźnione. Byłaby to... dobra wiadomość dla czekających na Final Fantasy 16

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Square Enix

Forspoken według pierwotnych planów miało zadebiutować w maju 2022 roku. Premierę zdecydowano się jednak przełożyć na późniejszy termin, a konkretnie 11 października. Okazuje się jednak, że i tego terminu może nie udać się utrzymać. Co ciekawe jednak, jeśli tak by się stało, to byłaby to świetna nowina dla graczy oczekujących debiutu Final Fantasy 16.

Taką informację przekazał Nick Baker w swoim podcaście The XboxEra. Według informacji, do których dotarł, Square Enix mogłoby zdecydować się na kolejne przesunięcie Forspoken w momencie, gdyby FF16 mogło trafić na sklepowe półki w tym roku.

Istnieje szansa, że Square ponownie opóźni Forspoken. Tym razem jest to jednak uzależnione od tego, czy udałoby im się wypuścić Final Fantasy 16 w tym roku.

Choć słowa Bakera nie zostały skomentowane przez wydawcę, to brzmi to całkiem prawdopodobnie. Premiery dwóch dużych gier w podobnym terminie mogłyby negatywnie wpłynąć na ich sprzedaż. Nie da się również ukryć, że wypuszczenie kolejnej części uznanej serii w zwykle bardzo dochodowym okresie świątecznym wydaje się bardziej "bezpiecznym" zagraniem niż zupełnie nowa marka, jaką jest Forspoken.

