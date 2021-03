Sony może wkrótce zamknąć cyfrowe sklepy na konsolach PS3, PSP i PS Vita

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

SIE

Wygląda na to, że Sony planuje wkrótce zakończyć wsparcie dla swoich starszych urządzeń. Serwis TheGamer poinformował, powołując się na swoje zaufane źródła, że już za kilka miesięcy zostaną zamknięte cyfrowe sklepy na konsolach PlayStation 3, PlayStation Portable i PlayStation Vita, a tym samym gracze utracą możliwość kupowania gier czy dodatków na tych właśnie platformach.

W pierwszej kolejności zamknięciu ulegną sklepy na PlayStation 3 i PlayStation Portable - ma nastąpić to już 2 czerwca. Nieco później, bo 27 sierpnia, dojdzie do tego także w przypadku najmłodszego z tych trzech sprzętów, czyli konsoli PlayStation Vita. Do informacji tych warto podejść z dystansem, ale redaktorzy TheGamer zapowiadają, że Sony planuje oficjalnie ogłosić to już pod koniec tego miesiąca.

Warto również przypomnieć, że już w październiku 2020 roku zrezygnowano z możliwości kupowania gier na te trzy platformy z poziomu przeglądarki internetowej. Niewykluczone, że było to pierwszym krokiem ku zakończeniu wsparcia tych urządzeń.