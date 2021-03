Tekken 7: Lidia Sobieska staje do walki! Zwiastun przedstawia polską premier i… tropikalną plażę

Bandai Namco

Doczekaliśmy się pełnej prezentacji Lidii Sobieskiej, czyli fikcyjnej premier Polski, która trafi do gry Tekken 7. Bohaterkę przedstawiono na trwającym około 3 minuty zwiastunie i widzimy ją tutaj w starciu m.in. z Jinem i Heihachim Mishimą. Co ciekawe, twórcy zdecydowali się też na dodanie razem z nią nietypowej areny w postaci... tropikalnej plaży, czyli miejsca, które raczej nie jest pierwszym skojarzeniem z naszym krajem.

W materiale możemy też przyjrzeć się ruchom wojowniczki podczas walki. Przypominamy, że w starciach korzysta ona z karate, przez co już teraz wielu internautów porównuje ją do kobiecej wersji Jina. Należy jednak pamiętać, ze Jin nie jest jedynym przedstawicielem tej sztuki walki i z jej różnych odmian korzystają też m.in. Lars Alexandersson, Heihachi Mishima czy Bob. Katsuhiro Harada, producent z Bandai Namco, jakiś czas temu napisał na Twitterze, że w przypadku Lidii będzie to "polskie karate", co również sugeruje sporo różnic.

Kiedy Lidia Sobieska pojawi się w Tekken 7? Dokładnej daty nie podano, ale ze zwiastuna wynika, że stanie się to jeszcze tej wiosny.