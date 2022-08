PlayStation z kolejnym wzmocnieniem. Savage Game Studios trafiło w ręce Sony

fot. SIE

Hermen Hulst, szef PlayStation Studios, poinformował o kolejnym zespole, który trafił w ręce Sony. Tym razem chodzi o Savage Game Studios, czyli ekipę z Finlandii, która zajmuje się tworzeniem gier mobilnych. Finowie dołącza do nowo założonego działu PlayStation Studios Mobile Division, który ma działać niezależnie od tego odpowiedzialnego za konsole. Jego celem ma być przede wszystkim zainteresowanie nowych graczy, którzy do tej pory nie mieli styczności z marką PlayStation.

Powstali kilka lat temu z celem eksplorowania nowych, odważnych pomysłów. Współdzielimy z nimi pasję do innowacji oraz ciągłą chęć do poszerzania grona naszych odbiorców i zapoznawania większej liczby graczy z PlayStation, przez co byli idealnym kandydatem do dołączenia do PlayStation Studios - tłumaczy Hulst.

We wpisie na łamach PS Blog ujawniono również, że Savage Game Studios pracuje już nad nowym projektem. Ma być to wysokobudżetowa gra-usługa nastawiona na akcję, ale szczegóły trzymane są w tajemnicy.