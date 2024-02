Stardew Valley - kiedy premiera aktualizacji 1.6? Poznaliśmy termin!

fot. ConcernedApe

26 lutego Stardew Valley obchodziło swoje 8. urodziny. Mimo tylu lat na karku, produkcja o zarządzaniu wirtualną farmą nadal cieszy się wielkim zainteresowaniem i ma spore grono oddanych fanów. Z tej okazji twórca, Eric Barone, postanowił przekazać społeczności istotną informację. Ujawnił on, że duża aktualizacja z numerem 1.6 zadebiutuje na PC już 19 marca 2024 roku. Termin premiery na konsolach i urządzeniach mobilnych ma zostać ujawniony później.

Co wprowadzi aktualizacja 1.6 do Stardew Valley?

Dokładna lista zmian i nowości nie została jeszcze ujawniona, ale Barone co jakiś czas przemycał do sieci pewne informacje na jej temat. Dzięki temu wiemy, że gracze otrzymają między innymi jeden duży festiwal i dwa mniejsze, a także dialogi, przedmioty i sekrety do odkrycia. Oprócz tego na PC dostaniemy także możliwość rozgrywki wieloosobowej dla 8 graczy.

