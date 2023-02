PlayStation VR2 - Ozzy Osbourne zachwyca się nowym sprzętem Sony. Zobaczcie zabawną reklamę

fot. youtube.com

PlayStation VR2, czyli nowa generacja zestawu wirtualnej rzeczywistości od firmy Sony, zadebiutuje na rynku 22 lutego, ale niektórzy szczęśliwcy mieli już okazję, by przetestować ten sprzęt. Wśród nich znalazł się również... Ozzy Osbourne.

Brytyjski wokalista, znany między innymi z zespołu Black Sabbath, wystąpił w najnowszej reklamie tego urządzenia. Ozzy gra tam w tytuł startowy nowej platformy, Horizon Call of the Mountain i reaguje na to co widzi w VR. Oczywiście robi to w swoim własnym, wyjątkowym stylu.

Więcej na temat PS VR2 możecie dowiedzieć się z naszego testu urządzenia.

Na pewno nie będzie to sprzęt, który zalegnie w mojej szafie. Z pewnością się z nim zaprzyjaźnię, jeśli będę regularnie dostawał tak dobre tytuły jak wspomniany Horizon Call of the Mountains. Na razie jestem na poziomie fascynacji, która trwa i –co najważniejsze! – nie słabnie - tak o sprzęcie Sony napisał Dawid Muszyński, redaktor naczelny naEKRANIE.pl.