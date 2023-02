PS VR2. Testujemy nowy sprzęt od Sony

foto. naEKRANIE.pl / Ravelart Violetta Muszyńska

Powiem szczerze, że byłem rozczarowany goglami VR stworzonymi przez Sony do PlayStation 4. Nie wykorzystano ich pełnego potencjału. Gracze dostali raptem 4 tytuły warte uwagi i mnóstwo takich, które kończyły się po jakiś 10-15 minutach rozgrywki. Do tego montowanie za każdym razem całego sprzętu było istną katorgą. Szybko odechciało mi się wyciągania sprzętu z pudełka. Generalnie spisałem cały ten pomysł na straty. Myślałem, że również Sony uznało, że wizja graczy siedzących na fotelach w tych goglach i zanurzających się w wirtualnych światach na wiele godzin, to jakieś marzenie wariata. Jednak firma postanowiła powrócić do swojego projektu i go dopracować tak, by nie odrzucał on użytkowników.

W nasze ręce trafił więc PS VR2 i jest to sprzęt przebijający poprzednika pod każdym względem. Zacznijmy od tego, że w zestawie dostajemy wszystko, co jest nam potrzebne do zabawy. Jest to miła odmiana w porównaniu z poprzednią wersją, gdzie nie było chociażby kontrolerów. Trzeba było je kupić oddzielnie. No chyba, że wcześniej korzystało się z zestawu MOVE. Tak czy inaczej w pudełku startowym ich nie było. Ten błąd został teraz naprawiony. Dostajemy więc gogle, dwa kontrolery, słuchawki i kabel USB zasilający do kontrolerów. Byłem miło zaskoczony jak mało elementów jest potrzebnych, by rozpocząć zabawę. Tak naprawdę wystarczy połączyć gogle jednym kablem z konsolą, wziąć do rąk kontrolery i już.

Nim jednak włączymy sprzęt przyjrzyjmy się mu uważniej. Zaczynamy od gogli. Cały osprzęt jest dużo lżejszy od poprzednika o 40g i waży teraz 560g. Jest nieznacznie dłuższy od poprzedniej wersji, która miała 277 mm, a teraz ma 278 mm. Największa wizualna zmiana jest w szerokości, która została zwiększona do 212 mm ze 187 mm. Całość jest też znacząco niższa i wynosi obecnie 158 mm, a poprzednik miał 185 mm. Poprawiono chyba też wykonanie samego sprzętu, bo jest dużo przyjemniejszy w dotyku. Łatwiej zakłada się go też na głowę. Jest on stabilniejszy dzięki obręczy, której szerokość możemy sobie łatwo ustawiać za pomocą tylnego pokrętła. Optymalne przygotowanie sprzętu przed rozpoczęciem rozgrywki zajmuje raptem kilka sekund. Zauważyłem też, że gogle dużo mocniej trzymają się naszej głowy. Nawet podczas dość dynamicznych rozgrywek nie przesuwają się. Nie musimy ich nawet co jakiś czas poprawiać. Nie wiem czy będzie tak zawsze, czy może jest to spowodowane tym, że ta guma jest jeszcze nowa i dlatego tak dobrze przylega do twarzy, co znacząco wpływa na chęć częstszego używania.

foto. naEKRANIE.pl / Ravelart Violetta Muszyńska

Specjalna guma pozwala na idealne dopasowanie sprzętu do twarzy. Gogle nie zaparowują po dłuższej rozgrywce tak jak miało to miejsce w poprzedniej wersji. Przynajmniej u mnie. Można też grać w nich, nosząc okulary. Nowy system chłodzący sprawdza się naprawdę ekstra. Inżynierowie dają nam też możliwość ustawienia soczewek tak by były one odpowiednie do każdego kształtu twarzy.

I teraz dochodzimy do mojej ulubionej funkcji. W gogle wbudowano cztery małe kamery. Dzięki nim w niektórych momentach możemy widzieć nasze otoczenie i nie czujemy się klaustrofobicznie podczas np. chodzenia po menu. Jest zresztą specjalny przycisk w dolnej części gogli, którym możemy ten podgląd za każdym razem włączyć. Skanują one też nasze pomieszczenie, zapamiętując wszystkie przeszkody, które mogą stanąć na naszej drodze. Nareszcie nie bałem się, że wlecę na stojący fotel czy stolik. Do tego nie musiałem zdejmować gogli za każdym razem, gdy odłożyłem gdzieś kontrolery albo chciałem znaleźć pada. Zresztą dzięki skanowaniu otoczenia przez kamery możemy wybrać w funkcjach czy chcemy grać na stojąco czy może wybieramy opcję siedzącą. Ta duga przydaje się w momentach, gdy nie mamy na przykład ze sobą telewizora. Możemy wtedy wykorzystać do tego gogle, w których pojawia nam się duży ekran, na którym możemy zagrać w gry nie wykorzystujące technologii VR lub obejrzeć serial czy film. Nie jest to może jakaś obłędna jakość, ponieważ dostępny ekran ma format raptem 1920x1080 HDR z odświeżaniem 24/60 Hz, ale awaryjnie wystarczy i jestem przekonany, że części graczom to wystarczy.

Podczas pierwszej konfiguracji sprzętu urzekła mnie technologia śledzenia ruchu gałki ocznej, która była niezmiernie dokładna i płynna. Jestem przekonany, że twórcy gier będą z tej możliwości korzystać podczas tworzenia gier tak, by ich produkt był najlepiej wyrenderowany właśnie w miejscu, na które gracz patrzy, zaniżając jednocześnie jakość obrazu poza tym obszarem. Miałem wrażenie, że skorzystali już z tego twórcy zarówno gier Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge i Horizon Call of the Mountains. Przeskok w jakości obrazu też jest mocno zauważalna. Wszystko jest w PS VR2 wyraźniejsze, kolory bardziej intensywne, a całość jest realistycznie płynna.

foto. naEKRANIE.pl / Ravelart Violetta Muszyńska

No i na końcu dochodzimy do zupełnie nowych kontrolerów, które wizualnie przypominają te z zestawu Oculus Guest 2. Japończycy jednak nie byliby sobą, gdyby nie przerobili ich tak, by dla użytkowników PlayStation były one wygodne i intuicyjne, przywodząc automatycznie na myśl DualSense. Lewy kontroler ma więc przyciski kwadrat i trójkąt, a prawy kółko i krzyżyk. Do tego na każdym mamy gałki analogowe. Momentalnie pokochałem te kontrolery. Świetnie układają się one w dłoni. Pamięć mięśniowa zadziałała instynktownie. Ani przez minutę nie miałem problemu w odnalezieniu się. Nie miałem dobrych wspomnień z poprzednią wersją kontrolerów, które były niewygodne. Przy nowych na razie nie dostrzegam minusów. Do tego technicy z Sony wbudowali w nie sześcioosiowy system wykrywania ruchu, przez co nasze wirtualne dłonie na ekranie zachowują się jak prawdziwe. Możemy niemal ruszać palcami. Oczywiście nie wszystkie gry jeszcze z takiej możliwości korzystają, ale to tylko kwestia czasu. Dzięki tak wspaniale zaprojektowanym i wykonanym kontrolerom długie rozgrywki to czysta przyjemność. Możemy się zatracić w wirtualnych światach zapominając o tym, że w dłoniach coś trzymamy. Jedyny minus to bateria, która szybko się wyczerpuje. W moim zestawie okazało się, że lewy kontroler szybciej się rozładowuje niż prawy. Trzeba więc je często ładować za pomocą kabla.

No to jak tak się nachwaliłem, to teraz trzeba trochę ponarzekać. Po pierwsze cena tego zestawu jest wysoka. Trzeba za niego zapłacić około 3000-3200 zł. Jest to spora kwota. Na PlayStation VR2 nie działają gry obsługiwane przez poprzedni sprzęt. Przynajmniej na razie nie dostały odpowiedniej aktualizacji, ani nikt nie zapowiedział, że ją dostaną. Więc jeśli chcecie polatać sobie jako Iron Man, powalczyć z zombie w The Walking Dead czy postrzelać w Until Dawn: Rush of Blood to na razie jest to niewykonalne. Trochę szkoda. Choć Japończycy i tak zadbali o to, by gracze na start nie zostali z niczym dostarczając nam na dzień premiery sporo ciekawych tytułów, jak choćby wymienione wcześniej w tym tekście Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge i Horizon Call of the Mountains. A to dopiero początek. Można już też zagrać w Moss: Book II, Jurassic World Aftermath Collection czy też After The Fall. Recenzje każdej z tych gier opublikujemy jeszcze w nadchodzącym tygodniu.

PS VR2 ma przed sobą wielką przyszłość i dla mnie to nie będzie sprzęt, który zalegnie w szafie. Jeśli tylko będziemy dostawać na niego w miarę regularnie tak dobre tytuły jak wspomniany Horizon Call of the Mountains, to coś czuję, że bardzo zaprzyjaźnię się z tym sprzętem. Na razie jestem na poziomie fascynacji, która trwa i co najważniejsze nie słabnie.